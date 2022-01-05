大立光（3008）今天公布去年12月營收為45.02億元，月增3.4％、年減8.3％，為11個月來高點，同時宣布下周四（13日）召開法說。大立光表示，由於進入傳統淡季，預期今年元月拉貨動能較去年12月下滑。

大立光去年第四季130.52億元，呈季增9％，但仍較前年同期的152.93億元，下滑15％。另去年全年營收469.62億元，則呈年減16.06％。