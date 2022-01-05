大立光續強 12月營收寫11個月來高點 16:192022/01/05 工商 鄭淑芳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大立光（3008）今天公布去年12月營收為45.02億元，月增3.4％、年減8.3％，為11個月來高點，同時宣布下周四（13日）召開法說。大立光表示，由於進入傳統淡季，預期今年元月拉貨動能較去年12月下滑。 大立光去年第四季130.52億元，呈季增9％，但仍較前年同期的152.93億元，下滑15％。另去年全年營收469.62億元，則呈年減16.06％。 外資連十買 掃貨電子權值股 操盤心法－配息＋獲利助攻2萬點 台積電高獲利更被認同 #大立光 #月營收 #去年 #下滑 #續強 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 金融業稅前獲利提早破9千億大關 史上首見 14:302022/01/05 財經 看好2022業績勝去年 曜越布局轉型 兩路並進 04:102022/01/05 證券．權證 宏碁PC機海戰術 通吃多元市場 04:102022/01/05 產業．科技 《半導體》矽格上季營收寫次高 去年成長達標締新猷 10:342022/01/05 財經 亞洲12月製造業PMI 續強 04:102022/01/05 全球財經 中華電信MOD跨年專區收視開紅盤 全頻道收視人次較去年成長63％ 06:322022/01/05 財經 皇將12月營收1.97億元 創近五年新高 15:212022/01/05 財經 台灣權王－比價效應 漢唐、杰力權證靚 04:102022/01/05 證券．權證 華孚12月營收 寫2018年10月以來新高 14:512022/01/05 財經 擠下近1世紀霸主 豐田2021美國銷量超越通用汽車 12:352022/01/05 國際 《經濟》車市回溫 去年零組件產值轉正 11:592022/01/05 財經 財經熱門新聞 台積電6奈米互打！蘇媽不忍了搶發1張照 直球對決英特爾 - 財經 快評》陽明海賺千億 只能拿員工餐好棒棒說嘴？ - 財經 解盲成功！國產新冠藥康復率100％ 國鼎：向美申請EUA - 財經 手上沒台積電的人機會來了 專家洩這幾檔暴力噴出時間 - 財經 2021上市公司EPS十強 出列 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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