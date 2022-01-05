性感女神「蛇姬」林采緹昨（4日）在網上曬出全裸泡湯照，她大方解放白皙美背，養眼畫面讓人眼睛大吃冰淇淋，林彩緹辣照也引發網友好奇是否為男友視角，究竟掌鏡者是何方神聖？對此，林采緹也向媒體吐感情現況，強調自己仍是單身狀態。

林采緹昨在IG豪曬全裸泡湯照、並發文問：「又要來跟大家要口袋名單了，你們最喜歡去哪裡泡湯？？」只見林采緹一手拉著頭髮、一手扶著浴缸，林采緹大方解放白皙美背和纖細腰線，大尺度解放照吸引網狂讚，也引發網友好奇，這張性感的泡湯照是否為男友視角，紛紛留言問：「想知道誰拍的」、「到底是誰幫妳拍攝」。

對此，根據《三立新聞網》報導，林采緹透過經紀人低調還原拍照狀況，表示照片是藉由腳架拍攝而成，同時，林采緹也強調，她目前還是單身狀態，表示：「身邊都是朋友」。其實，林采緹與饒舌樂團「Under Lover」成員胡睿兒在2018年奉子成婚，後來胡睿兒爆發夜店撿屍事件，最後，夫妻在2020年3月簽字離婚，結束一年半的短命婚姻。

恢復單身的林采緹走過婚變低潮後，現在她積極重新出發，林采緹把生活重心放在工作和兒子上，對戀情則抱持順其自然的態度，親民的林采緹也不時在網上分享出遊、運動和親子照，生活相當幸福。