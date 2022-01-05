龍寶臻品藝術邁入31週年，在年度交界之際，展出由知名策展人張禮豪策畫『邂逅，緩慢滲入視角的光』。（盧金足攝）

龍寶臻品藝術跨越30年的藝廊，藝術無界限。（盧金足攝）

推動文化「藝」起來！迎接2022年，1月8日起至4月30日「陸府植深館」展出《心雪初霽-楊鼎献展覽》，展出42件作品，其中藝術家楊鼎献畫作結合二十四節氣與自然之間的變化，並運用「漢字花」藝術，將畫作妝點出氣象萬千。龍寶臻品藝術邁入31周年，由策展人張禮豪策畫「邂逅，緩慢滲入視角的光」，令人驚艷。

台中地產界藝文風氣盛行，常設的藝術展館如「陸府植深館」與「龍寶臻品藝術中心」長年週期性舉辦各式藝文展覽，為民眾提供沉浸藝術氛圍的好去處，也為藝術家與藝術工作者提供一個與觀眾接觸的平台，已成為中部重要的藝文孕育場域。

藝術家楊鼎献出生於台中后里，畢業於國立師範大學設計研究所、北京中央美院美術學博士班，現任嶺東科技大學視覺傳達設計系專任副教授。

他一路創作過程中，希望作品都能與自己的生命有最深的連結，對事物產生熱情與感受，《心雪初霽》的「霽」代表風雨過後的晴天，藝術家楊鼎献表示：「古老的東方民族從大自然的氣候規律中，劃分出二十四節氣，我們的生活、飲食、醫學、農事活動等，無一不與其息息相關。

科技文明的快速發展，雖然帶來了許多的便利，也帶來破壞，在自然環境中、也在我們的心靈。因此我們需要關懷自然，需要關懷內心。問題的根本在於人心的轉變，因人類破壞環境換取利益的私心，取代謙卑敬天之心。」

在植深館展館正中央，首先看到的是《心雪初霽》的油畫／壓克力作品，畫作呈現紫斑蝶暫歇於枯樹上，百花斂跡於積雪之下，將要融化的積雪在陽光的照射下閃爍著光茫。創作者藉此傳達活在當下與順服敬天的意涵。

此外，楊鼎献以「漢字花」創作來傳達生命的重要與正向，所謂「漢字花」是藝術家用解構重組漢字而排列出花樣般的圖騰，為漢字花有機花園系列作品。

分別有《秋陽》、《春風》、《相遇》、《聽雪》等四幅作品擺放於植深館戶外庭園。展覽一共展出42件作品，除了楊鼎献教授之外，也特別邀請了五位女性創作者以及三位青年創作者的作品。

參觀展覽採預約制，洽詢請上陸府生活美學教育基金會官網。展館開放時間為週二至週日10：00～18：00，2022／1／30(日)-2／4(五)休館。

另外，龍寶臻品藝術邁入31週年，在年度交界之際，展出由知名策展人張禮豪策畫『邂逅，緩慢滲入視角的光』，由八位跨國界、跨年齡的藝術家共同展出。

這次展出的藝術家分別為：莊普(1947)、賴純純(1953)、林鴻文(1961)、吳怡蒨(1968)、劉文瑄(1980)、Maria Lehznina(1988)、徐婷(1993)、徐瑞謙(1994)等8位藝術家。參展藝術家雖然橫跨了年齡與國界，但是，藝術無界限，創作媒材的多元性和主題性的連結才是展覽的精神 。經由光的運用與作品和空間的關係，呈現豐富視覺，展覽期間至1月28日止。