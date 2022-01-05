統一獅隊4日宣布簽下胡金龍，同樣出身南英商工前旅美左投「不死鳥」郭泓志也替他感到開心，希望他能夠好好珍惜這次機會，再打出人生另一個高潮，還開玩笑說要請胡金龍幫忙介紹工作，「我也滿想打擊的，如果不看比賽成績，我打擊能力應該滿有天份的。」

胡金龍前年季中在群組中鬧出「換總A」風波，之後遭富邦悍將冷凍，去年底與前東家合約到期，昨天確定加盟獅隊，與獅隊簽下1年合約，加盟消息一出也引發熱議。

郭泓志與胡金龍同屬同一家經紀公司，今天郭泓志出席高中木棒聯賽記者會時談到此事，先開玩笑說「因為我們有很好的經紀人，能夠很快幫他找到合約，以前我在的時候還拖一段時間，這就是差別待遇。」

回到正題，郭泓志透露，胡金龍在遭「冷凍」的這段時間也都一直在進行訓練、維持身體狀況，也很常去郭泓志開的訓練中心練習，「很常看到他去我那邊做一些打擊、重量訓練，很努力在維持自己的狀況，所以我相信他能很快找到合約，你看現在也就馬上公布出來了，聽說月薪有到50萬。」

不過根據媒體報導，胡金龍實際月薪恐不到50萬元，大約落在20萬元左右，郭泓志聽聞後笑說：「有超過十幾萬OK啦！有超過十幾萬我都想回去打了。」不過目前郭泓志接下體育署「高中棒球新秀運科提升訓練試辦計畫」讓他十分忙碌，「現在沒有想到復出，更想培養出更多出更多150公里的選手出來。」

郭泓志還表示，自己滿常與胡金龍碰面，兩人也很常一起吃飯，「能夠回台南打球，我也待過獅隊，蘇總也都對我們很好，很照顧台南子弟兵希望他能好好珍惜這次機會，再打出人生的另一個高潮。」