今年5月疫情爆發，全國升級為三級警戒，生活行為模式也隨之改變，許多人面對疫情會感到恐慌，對於原本就有精神疾病的患者來說，造成更大的壓力，甚至是穩定服藥的精神病患者，可能因為疫情無法回醫院拿藥，發病的機會也大幅增加。此外，疫情期間在家的時間變長，對於家中有精神疾病或身障者的「家庭照顧者」來說，也造成很大的壓力。

榮獲第58屆金馬獎「最佳劇情片」的《瀑布》，就是在演單親家庭中，如何面對親人罹患「思覺失調症」，也反映疫情當下許多家庭可能面臨的問題，疫情期間，民眾天天關在家中，還要面臨減薪、失業的精神壓力，許多人面臨人生及環境的重大轉變，而無法適應，精神病患者也因此增加。

三總北投分院精神科主任醫生楊蕙年分享，電影中導演呈現視覺失調症的病狀，從主角的衣著到整個人的表情肢體動作等，漸漸產生有落差，她說，精神病狀發作，通常不只是單一的壓力事件或創傷因素而造成，可能是多種因素導致生病。

此外，季節轉換天氣改變，也可能讓病者更容易發病，楊蕙年建議，用藥和多運動可以舒緩情緒，但家屬該如何避免患者發病？唯一的辦法是觀察他們生活的改變，而最重要的是去了解他們。

台北市立聯合醫院全觀心理健康中心臨床心理師周庭筠也指出，精神病患者的家人和照顧者必須去了解、相信他們，很多情況患者所說的話不一定都是錯的，她說，像是如果病患說，看見有蛇，醫療人員通常會先否定，但回頭一看，他們所說的東西都有意涵。

另外，疫情衝擊，許多家庭受到影響，在經濟上、生活上產生巨大改變，像是疫情三級警戒下，學生遠距教學、居家辦公、長照機構禁止訪視，民眾減少不必要的外出，在家庭內成員互動及相處時間也比疫情警戒前長，都可能讓暴力風險升高，也可能引發「思覺失調症」的暴力情況。

家庭暴力暨性侵害防治中心主任陳淑娟表示，家庭暴力加害人合併有精神疾病者，會由各健康服務中心心理衛生社工開案服務，提供追蹤輔導與關懷訪視，並連結社區身心照顧、福利資源，改善家庭及個人身心健康危機因子，預防再發生家暴事件。

北市家暴防治中心成人保護組長李恩琪也提醒，個人或家屬如發現身邊的家屬突然有異於常態的言行，如突然性情大變、無原因脾氣暴躁易怒、思想、知覺、情緒或行為上的異常變化大等，已嚴重影響到個人在日常生活的處事能力，建議需找精神（心理）健康專業人員諮詢或就醫，早期發現，早期治療。

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