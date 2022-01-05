台北中山區防疫旅館傳群聚案，其中案17181感染Delta變異株，今被中央改列本土個案，台北市拍板啟動「醫院收治確診病人春節專案」。市長柯文哲表示，個案若在100名內將統一收治三軍總醫院和和平醫院，接著是聯合市立醫院，若超過200例就啟動區域醫院和醫學中心。

柯文哲下午出席老房子文化運動計畫成果活動，面對春節返台確診個案飆增，他認為，目前最大問題是從機場出來的人，因為數據顯示全世界昨有140萬人確診， 很多人在入境前感染、回國後發病，即使做PCR、打疫苗也沒用，因為病毒有潛伏期。

柯文哲說，機場除旅客外，還有行政、清潔人員，容易造成破口，外頭還有協助運送的防疫計程車司機，倘若旅館防疫做不確實，包括通風設備問題，民眾也有可能在旅館感染，這些點與點之間都是目前防疫的重點。

柯表示，台北市最重要還是醫院，目前北市前110名確診案例，會集中送到和平醫院和三軍總醫院，接著才是北市立聯合醫院，超過200名個案後，就要啟動其他區域醫院跟醫學中心，他希望若2家醫院能撐著，其他醫院即可正常運作，但如果個案越來越多就要有新策略。

柯文哲感嘆，照顧確診者耗費的醫護人力還是比較高，約是正常情況的1.5倍，包括穿脫衣服、值班、分艙分流等都是成本，也不希望照顧過確診者的醫護人員，再去照顧其他病人，很容易造成交互感染。

此外，柯文哲表示，北市近期重啟疫苗預約平台，昨天大約有8000多人預約，雖然他不鼓勵打疫苗發獎品，但礙於中央規定前兩劑要發200元，所以就按指示辦理，但打第3劑他個人不贊成祭出太多獎勵措施，畢竟打疫苗是「自己健康自己顧」，沒理由打疫苗還要付錢。

北市府補充表示，第一階段將病人集中收治在三總、和平醫院負壓隔離病房，第二階段分散到聯醫體系，第三、四階段再分送到各醫院，以確保醫療系統的整合有效率。