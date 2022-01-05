高市議員李雅慧今（5）日在高雄市議會，邀集高市議員黃秋媖等議員及高雄市政府相關局處與寵物殯葬業者，舉行「推動高雄市《寵物生命紀念自治條例》公聽會」。（柯宗緯攝）

高雄市家犬家貓數量破27萬隻，高居全國第2，為讓毛小孩善終，高市多名議員長期催生「高雄市寵物生命紀念自治條例」，今（5）日由議員李雅慧等人舉辦公開會，盼強化高市寵物生命紀念服務更健全，然而目前寵物殯葬業者面臨最大難關在於土地合法化，高市府正研議解套之計。

民進黨籍高市議員高閔琳、簡煥宗、邱俊憲、李柏毅等人，去年也曾召開過公聽會，希望動物善終法制健全化。民進黨高市議員李雅慧、黃秋媖、黃文益、林智鴻、鄭孟洳、江瑞鴻等人今天也邀集市府農業局等局處與業者舉辦公聽會，盼加速催生「高雄市寵物生命紀念自治條例」。

李雅慧指出，根據農委會108年全國家犬貓數量調查統計，全國家犬數總估計 1537440 隻，家貓則763771隻。高雄市家犬家貓數量，合計276363 隻，僅次逾新北市，位居全國第2。

李雅慧表示，目前全國僅台中市、苗栗縣設有「寵物屍體處理及寵物生命紀念業管理自治條例」，高市家犬家貓位居全國第2，確實有其法令設置必要性。健全寵物生命紀念服務，不僅有助於提昇產業服務水平，民眾也能夠尋得合法業者，使毛小孩完備的善終。

黃秋媖強調，今天公聽會，不是一個結束，而是一個新的開始，期許農業局能盡快制訂興辦事業審查要點，同時配合自治條例，盡早完成自治條例訂定，促使業者能合法經營。

高閔琳提到，寵物殯葬業遭遇的問題像是商業登記、定型化契約、環保和土地問題，特別是如何輔導業者合法取得土地才是第一關卡，因此建議在訂定自治條例前，需先訂定「興辦事業計畫審查要點」，讓業者提計畫，表明自己要在何地、從事何種寵物殯葬服務，以利市府審核，取得合法經營。

高市動保處副處長段奇漢指出，寵物生命紀念設施土地要合法化，必須透過「興辦事業計畫審查要點」，變更編定為特定目的事業用地，讓業者土地可合法設置焚化爐、納骨塔等設施，最快3、4個月後完成訂定，至於高雄市寵物生命紀念自治條例草案也已初步完成，後續朝讓寵物殯葬合法化方向努力。