衛武營國家藝術文化中心第10部歌劇作品貝里尼歌劇《諾瑪》，本周末於歌劇院上演，這是17年前曾在台推出的版本，由黎煥雄擔任導演、指揮為簡文彬，這次重演，女主角由左涵瀛擔任，波蘭男高音阿諾．盧特考斯基（Arnold RUTKOWSKI）也來台完整隔離，準備好登場。

簡文彬表示，《諾瑪》作為衛武營第10部歌劇，集美聲歌劇元素大成，將美聲唱法發揮到極致，「近兩百年來賺取無數觀眾熱淚，可見其在近代歌劇史上的重要地位，此次演出無論是演出者或製作卡司，要讓觀眾更完整感受《諾瑪》熾熱浪漫的傳奇魅力。」

2004年末《諾瑪》在台首次演出，台前幕後人員皆是當時箇中翹楚，當時女主角諾瑪由旅義女高音朱苔麗飾演，和扮演劇中情敵雅達姬莎的女高音徐以琳同台尬聲，導演黎煥雄別具巧思的時空跳躍半舞台形式，以及簡文彬和國家交響樂團精彩的音樂呈現，在當時造成熱烈轟動。

17年後，黎煥雄保留整齣製作想法和劇情鋪陳的原本結構，隨著導演和指揮兩人累積豐富演出經驗和想法，對這次的《諾瑪》戲劇和音樂有更深入的詮釋，且因衛武營場地優勢，讓2022年的《諾瑪》可用包括樂池樂隊和舞台樂隊的正規歌劇編制，將17年前的經典進化再現於觀眾面前。

飾演「諾瑪」的女高音，必須同時具備扎實技巧、演技與體力，因為女主角貫串全劇的連貫唱段，尤其第二幕幾乎沒有下場休息，角色必須快速轉換音色和其間的情緒，被視為女高音的終極挑戰。演出將於1月7日至9日在衛武營登場。