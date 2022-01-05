反萊豬醫師蘇偉碩先前在多場座談會公布萊克多巴胺對人體有害的數據，遭衛福部依食安法告發，蘇偉碩去年9月拒絕接受傳喚，公投後，他第二度收到高雄地檢署傳票，蘇偉碩5日前往地檢署接受檢察官訊問，但他對外表示訊問期間將保持緘默，不會有任何發言，只待檢察官提出相關證據，證明萊豬安全無虞，來推翻他的說法。

蘇偉碩首次收到檢方傳票後，於去年9月22日抵達地檢署門口，但他最終並沒有進入地檢署報到，則是對外表明要等候檢察官拘提、起訴，讓全民一起評斷是非，但截至公投投票結束前，雄檢均無任何進一步傳訊動作，但直到公投結束，他就立即收到檢方第二次發出的傳票。

蘇偉碩5日現身高雄地檢署，大批群眾也前來為他加油打氣，並送上「玫瑰花」，象徵他們是「壓不扁的玫瑰」、「關不住的聲音」，期勉大家都能像蘇偉碩一樣，勇敢起身對抗不公義的壓迫。

蘇偉碩表示，萊豬開放涉及國民健康問題，任何人本來就有表達意見的自由，況且他提出的言論都是引用科學期刊，要提醒政府官員進一步評估萊克多巴胺的毒性風險，而蔡政府卻以食安法將他送辦，很明顯他們的目的不在維護公共秩序、公共衛生，僅是為了鎮壓反對政府聲音的異議人士。

蘇偉碩怒指，以反萊豬公投為例，政府變造公投題目，把反萊豬改成反美豬公投，卻不用接受法律制裁，沒有任何一個縣市的檢察官，針對行政院違反公投法散布謠言、提供不實訊息的情事傳喚政府官員，另外，農委會主委陳吉仲先前對外表示「豬隻食用萊克多巴胺，就像人類吃保健品一樣」，該言論難道沒有觸犯食安法？為何沒有收到檢方傳票？若司法不公正，就侵害了人民對司法的信任。

蘇偉碩強調，他這次會在律師的陪同下進入地檢署，但會全程保持緘默，不會有任何發言，但他倒想聽聽看檢察官從食藥署拿到多少「蘇偉碩的犯罪證據」，可以證明萊豬安全無虞，並推翻他提出「萊豬有毒」的疑慮，既然他們告發，就必須提出確實的犯罪證據，並非由一個平民來證明自己無罪，同時，他再度呼籲雄檢立即起訴蘇偉碩，好讓全民可以一起評斷是非。