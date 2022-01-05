新冠變種病毒Omicron入侵香港，香港昨（4日）新增一宗源頭不明個案，社區或已出現隱形傳播鏈。港府專家顧問、香港大學醫學院院長梁卓偉今（5日）表示，港府要在24小時內，嚴加管控社交距離措施至少兩周，以切斷社區傳播鏈。他強調現在狀況「刻不容緩」，否則一旦第五波疫情全面爆發，疫情可能半年後才有望受控。

梁卓偉今早表示，昨日香港銅鑼灣和屯門分別出現源頭不明個案，表面上與望月樓無直接關係，代表除望月樓群組外，社區已浮現另外兩條「隱形傳播鏈」。

梁卓偉說，香港有初步確診外籍勞工在染疫前，曾到維園跳舞，指「維園跳舞群組」有萌芽的跡象，而其僱主正在郵輪上，擔心會讓疫情進一步擴散，認為港府要果斷地在24小時內，嚴加管控社交距離措施至少兩周，以切斷社區傳播鏈，強調現在狀況「刻不容緩」，否則一旦第五波疫情全面爆發，疫情可能半年後才有望受控。