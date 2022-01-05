客製化製藥包裝設備廠皇將(4744)2021年12月合併營收1.97億元，創近五年來的單月最高，分別較月增43.77％、年增22.65％；2021年全年營收10.95億元，年增6.66％。全球製藥包裝設備需求穩定成長，皇將美國、印度兩大市場布局完整，目前訂單能見度已到第二季，今年將於歐洲完成設置直營中心，為公司營運再添一大成長引擎，全年展望正向樂觀。

皇將目前主要市場在美國、印度，兩大市場明顯復甦，拉動營收表現，去年第四季營收4.03億元，創下近五年單季新高紀錄。皇將表示，製藥包裝設備需求持續成長，疫情並未影響公司的接單，隨著經濟活動回溫，出貨的速度加快，營收也迅速回升，2021年全年營收保持成長態勢。因應客戶訂單需求，皇將已提前備料，將接單到出貨的時程大幅縮短，目前在手訂單的出貨時程已經排到第二季，後疫情時代的市場需求成長可期。

展望今年，新冠肺炎口服藥問世，可望有助於疫情控制，預期口服藥上市將帶動製藥包裝設備需求進一步成長，有利皇將在美國、印度、歐洲三大製藥市場的接單增長。此外，皇將獨家代理韓國昌誠第一大軟膠囊成型機，去年已開始貢獻營收，預期今年也是公司業績成長的一大動力。

皇將也將市場經營的成功經驗複製於歐洲市場，預計今年上半年完成設置歐洲直營中心，配合歐洲各國代理經銷通路，提供更即時與完整的服務，快速提高市佔率。