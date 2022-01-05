雄獅旅遊6月的鳴日號特色行程，要帶旅客入住全台「最難訂」飯店谷關虹夕諾雅。（雄獅旅遊提供／陳祐誠傳真）

台鐵與雄獅旅遊合作的鳴日號觀光列車打出知名度，帶動鐵道旅遊風潮，營運屆滿1年共開出58趟次，帶著5237名旅客深度遊台灣，雄獅宣布，為歡慶鳴日號上路滿周年，雄獅旅遊推出「限量版7日環島」7萬9900元起，帶旅客入住全台票選頂級住宿第1名太魯閣晶英酒店，6月的特色行程則要入住「最難訂」飯店谷關虹夕諾雅，體驗5星級服務與創新旅遊模式。

台鐵鳴日號列車營運至今屆滿1周年，共推出58趟次、總運行距離達3萬9414公里，相當於環島近45圈，帶領5237位旅客深度體驗寶島精彩遊程。為歡慶鳴日號上路滿周年，雄獅旅遊首度推出「限量版7日環島之旅」，7天6夜79900元起，行程將帶旅客蒐集海科館站、石城站、枋山站、台南站等4個台灣極點車站。

雄獅旅遊總經理游國珍表示，鳴日號打出知名度後，幾乎一位難求，雄獅已著手規劃拍攝包括韓、日、泰、西、英、法、德等7國語言宣傳短片，未來國境開放後，迎來入境旅遊市場。對台灣來說，火車環島是相當適宜的旅遊方式，鐵道的慢活除了更安全、環保，也能拉長旅遊天數深入寶島風光和人文風情。

鳴日號限量版7日環島預計5月20日出發，並前往國立台灣交響樂團大本營台中霧峰，欣賞NTSO台灣青年交響樂團限定版演出。餐飲則在古色古香的台南知事官邸戶外晚宴，邀請旅客Dress Code同歡，盛大舉辦復古的「華燈初上」派對，以及前往一位難求的長濱SINASERA 24無菜單料理，提供限定專屬包場活動。旅客還能入住全台票選頂級住宿第一名的太魯閣晶英酒店，以及華泰瑞苑墾丁賓館、瑞穗天合國際觀光酒店等。

除了升級版7日環島遊，雄獅在2022年第2季也推出許多特色行程，5、6月份限量席次1月6日上午10時開賣，其中5月6日出發的母親節專屬花東列車，安排音樂表演團體上列車獻唱、親子製作手做糕點、MADMAN鳴日號限量版手工皮件DIY體驗，3天2夜32900元起；6月25日趟次帶旅客入住號稱台灣「最難訂」的五星飯店谷關虹夕諾雅，品嘗台南知事官邸復刻版日皇太子宴，帶旅客體驗不凡的日本皇族氣度，3天2夜62900元起。