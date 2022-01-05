歲末感恩之際，「新北市學校社工師實物銀行」5日於泰山區義學國中舉行「暖暖過冬」捐贈活動。教育局表示，今年特別感謝義學國中家長會榮譽會長鄧皓元、新北市福德關懷協會以及汐止二聖宮六房天上聖母等單位，2週募集到500床全新暖被，讓孩子暖暖過冬。

2016年底創立的「新北市學校社工師實物銀行」是全台唯一設立於學校的實物銀行，捐贈活動是透過學校社工訪視後，募集物資，幫助有需要的家庭，不是中低收入戶或身障家庭的孩子也能受惠，至今已協助5815位學生。

埔墘國小學校社工師林佳宜表示，小雲（化名）每日步行30分鐘上學，經訪視後，發現母子居住在不到5坪空間，僅能蓋著陳年泛黃且破舊的棉被入睡，無法保暖也不衛生，因此今年特地幫小雲這樣的案家提出暖被申請需求，也透過後續關懷，改善家庭居住品質。

教育局說明，實物銀行也擇重要節日特殊發放，受疫情衝擊，本學年度「開學禮包」數量共1284份，共112所學校申請是歷年最多；信義國小輔導組長陳怡靜表示，一對兄妹長期跟身障父親在街頭賣玉蘭花，身上總帶異味影響人際關係，藉由學校社工師諮詢訪視，提供日用品清潔，重整家庭照顧功能，如今看到孩子進步，甚感欣慰。

此外，實物銀行也延伸成防疫服務新型態，去年暑假與全家便利超商合作「物資卡」，卡上面有條碼讓學生就近至超商兌換家庭物資；中山國中盧姵宇老師說，特殊生小昇（化名）領了物資卡後，學著規畫運用所需物資，對生活和學習很有進步。