不具警察身分的25歲蕭姓男子，去年9月與另名男子穿上警察制服，假冒警察拍攝自慰及口愛影片後，透過推特上傳網路，不僅驚動警政署高層，也引發社會大眾的議論。被冒用臂章編號的台南市警四分局張姓警員得知氣炸了，與同仁前往蕭男住處逮人法辦。台南地方法院簡易庭審理後，認定蕭男觸犯刑法冒充公務員服飾及徽章罪判罰金1萬元，以及刑法以網際網路供人觀覽猥褻影像罪判刑2月，得易科罰金，全案可上訴。

據了解，蕭男對警察工作很有興趣，但因多次報考未上，加上又有特殊性向，才會數度穿上警察制服及裝備假扮警察。

判決指出，2020年9月13日蕭男穿戴有警察樣式的制服、警察樣式的反光背心及有刑警警徽的刑警帽，公然在馬路上行走，讓一般民眾誤認他是警察。

之後，2020年12月起至2021年9月27日期間，蕭男又多次穿戴警察服飾及有刑警警徽的刑警帽，將裸露下體、自慰照片及與他人口交的影片，透過「警察職軍榨汁機」帳號，上傳到社群軟體推特上，供不特定人上網觀覽這些猥褻照片及影片，引發警政署高層震怒，以及社會大眾的議論，嚴重影響警察團隊的榮譽。

台南市警四分局比對臂章號碼後，確認該分局華平派出所張姓警員的身分被冒用，張員得知也非常氣憤，經循線追查鎖定蕭男涉嫌重大後，2021年9月29日深夜11時多，警四分局偵查隊及張員等人前往蕭男位於仁德區的住處，經對方同意搜索後，當場在屋內查扣警察制服、警察專科學校學生制服、反光背心、防彈衣、警察專科學校學生證、槍套等證物。

案經檢方起訴後，台南地院審酌蕭男於推特張貼內含冒用公務員服飾、徽章的猥褻照片及影片，使不特定多數人均可透過上網方式觀覽該照片及影片，所為對社會善良風俗產生負面影響，且有損警察職務的威嚴及正當性，十分不應該。

不過，蕭男犯後坦承犯行，考量他的素行、犯罪動機、目的、手段等一切情狀後，對公然冒用公務員服飾、徽章的犯行處罰金1萬元，另以網際網路供人觀覽猥褻影像罪則處刑2月，得易科罰金，以1000元折算1天，至於扣案物品均沒收。