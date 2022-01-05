零售店面不景氣，房仲業者觀察，電商、飲料、餐飲，成為這波店面不景中逆勢展店的業種，蝦皮店到店一個多月來平均每天開出2.5店；國人偏好的手搖飲全台店數2.64萬店再創新高，餐飲業店家年增4％，民生基本消費及電商產業，為許多商圈空置店面，帶來新活水。

宅經濟受惠者電商蝦皮，一舉成為這波店面不景氣下的展店王，去年8月時店數約20店，到11月已經成長到將近150店，平均三個月每天至少開一家店，近期更加快腳步，累計至1月初已經開出270個據點，11月中以來平均每天又開2.5家店。

信義房屋企研室專案經理曾敬德表示，去年飲料店、餐飲業、電商蝦皮等，都是不受景氣影響，逆勢展店的業種或店家，雖然電商能取代零售，但餐飲等基本民生需求，電商能取代程度相對有限，亦無法滿足社交需求，加上個人健康意識的抬頭，雖然不少餐飲業退出市場，但也有業者逆勢進場開店，全台已有10.2萬家餐飲業、年增4％。

此外，投入門檻不高的手搖飲，店數亦創下新高，搶進辦公商圈與觀光商圈熱門路段，若是白天有市場、中午有上班族、晚上有周邊居民、假日有觀光客的商圈，擁有分時、多元客層的商圈，店面更是不受景氣變動影響。

此外，蝦皮店到店主要開店的區域已經從雙北、桃園為主，擴展到新竹、苗栗與台中等地，鎖定熱門商圈的平價店面，除現有網購的店到店服務外，店面內也有販售咖啡、零食等商品，預期未來將會發展更多元的商業模式，長期展店觸角則將會向全台擴張。