PwC（普華永道，台灣稱資誠）發布2021年大陸和香港IPO市場表現及前景展望，稱2022年A股IPO融資規模和數量有望再創歷史新高，香港IPO市場可望重新躋身全球三大融資市場之列。然而，受監管影響，大陸企業赴美上市則會有所降溫。

路透5日報導，PwC表示，2021年A股共有493檔新股上市，融資金額高達人民幣（下同）5478億元，年增25％和17％，均創下歷史新高。其中，2021年上海證券交易所的主板和科創板共有249檔新股，融資金額達3750億元，位列全球新股融資市場第二位，僅次於美股那斯達克。

PwC表示，2021年美股市場共有37家大陸企業首發上市，融資金額為124億美元，IPO數量和融資額分別年增12％和2％，但主要集中在上半年。PwC表示，由於受到相關監管機構政策和法規的影響，陸企未來赴美上市會有所降溫。

另一方面，PwC預計，2022年將有120家企業在香港上市，全年融資總額達到3500億至4000億港元，香港IPO市場有望在2022年重新躋身全球三大融資市場之列。

PwC認為，2022年新經濟企業和中概股回歸將繼續成為港交所上市活動的主要驅動力，作為亞洲最大的生物科技公司上市平台，生物科技公司在香港上市活動將保持活躍。另外，在投資者對氣候變化和可持續發展需求增加及更嚴格的監管要求推動下，可再生能源、電動車和其他可持續創新的ESG相關企業的上市活動將加速增長。