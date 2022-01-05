51歲諧星白雲出道多年，演藝版圖擴張綜藝節目班底、戲劇和電影，幽默個性和討喜外型備受觀眾喜愛，只不過2017年爆出桃色風波，事業受到影響，曝光度跟以往比起減少很多，直到最近他接拍新電視劇《機智校園生活》，才有了新消息。

根據《TVBS》報導，白雲坦言近年刻意減少工作量，進入半退休的狀況，希望把健康顧好，還打趣地說：「因為錢花不完也是傷腦筋的事。」並期許新年疫情趨緩，各行業都能回歸正常。

除了演藝工作，白雲從2005年開始，就在經營殯葬副業，因為他很清楚演藝圈只要沒了觀眾緣，就等於失業，因此他努力了解各宗教繁複的禮儀，特地買書作足功課，「全台灣光是金紙就有上千種，每種意義都不同，都要弄懂」。

白雲靠切胃手術狂瘦，成功甩開福態。（圖／中時資料照）

白雲也曾在節目《新聞挖挖哇！》透露，進入殯葬業後，有次因為團隊人手不足，他親自把往生者從2樓扛到1樓，忍不住大嘆：「當時我還沒瘦下來，體重還有120公斤，但是真的覺得遺體好重好重，差點搬不動」。雖然身處殯葬業，但白雲從不帶護身符保平安，因為老師告訴他身上有無形的八卦可協助，原來多年前白雲被王母娘娘的乩身在胸口比劃幾下，表示是個「以後會用到的禮物」，當時百思不得其解，直到踏入殯葬業，終於秒懂這一切，認為這是神明賜的禮物。

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