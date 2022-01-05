蝦皮店到店以免運優惠吸引消費者，但今年元旦起就改由買家或賣家負擔19元運費，一名女網友得知後，發文提醒大家店到店開始收取運費，對此不少網友都相當贊同，還有賣家透露，免運其實造成店家不少麻煩，贊成收運費比較好。

蝦皮店到店去年積極展店，更祭出免運優惠吸引消費者，但今年元旦起調整運費，如果賣家沒有開啟「我會負擔運費」，買家選擇店到店取貨時就需支付19元的運費，2月將再調至40元。

一名女網友在網路論壇Dcard發文表示，過去她就非常好奇，蝦皮店到店什麼時候會開始收取運費，沒想到今年初蝦皮店到店真的開始收運費19元，不過她分享，目前還有很多免運的優惠，「可以先領起來，不要跟錢過不去」。

貼文曝光後立刻引起網友討論，不少網友都贊同蝦皮店到店開始收取運費，「贊成收運費，現在貨量爆炸，找一個包裹需要20分鐘，我不希望取貨需要排隊半小時以上變成常態」、「贊成收錢，不然真的一堆人免費當隨便亂亂寄 」、「19元而已，還是比超商便宜」。

也有賣家透露，免運其實會造成店家麻煩，贊成收運費比較好，「贊成漲，自己是做網購的，每次看到一堆人買東西還分開下單就超生氣，根本濫用免運費」、「我是在網拍上班的，不誇張，我們沒有低消，客人每次用好幾個帳號下一樣的東西，但包材也要錢啊，看到免運就這樣亂下單也是蠻傻眼的」。