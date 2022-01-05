本土疫情升溫，新竹縣政府為了防堵疫情，嚴格執行防疫旅館體檢輔導作業，從開工後開始，由交通旅遊處、衛生局針對轄內6間防疫旅館，進行各項SOP流程稽查，確保防疫旅館安全防疫，讓返台民眾可安心入住。

新竹縣長楊文科表示，因春節將近，返台旅客大幅增加，加上變種病毒Omicron傳播迅速，新竹縣衛生局加強春節檢疫專案，為「14＋0」、「10＋0」、「7＋7」規畫公費篩檢3方案，高風險的工作人員如防疫計程車司機、防疫旅館第1線工作人員，則全面接種第3劑加強劑疫苗，並每周公費快篩，落實工作環境消毒及個人防護。

新竹縣衛生局指出，春節檢疫專案提供「14＋0」、「10＋0」、「7＋7」者，每個方案至少6次公費採檢，衛生局也整備醫療量能，目前可用病床數達81床，並由民政、警政、衛政聯合稽查春節居家檢疫專案，確保檢疫場所均符合規定。

由於適逢春節返台潮，交旅處也表示，縣府將不定期稽查防疫旅館，查核作業也是依據衛生福利部的「防疫旅宿設置及管理因應指引」及「因應COVID-19疫情防疫旅宿檢核表」而定，要求防疫旅館落實各項防疫措施，包含檢疫者入住安排、門禁管理、安全維護、房間及設備、環境清潔消毒、廢棄物清理、工作人員健康管理等23項作業通盤檢查，以避免出現疫情缺口。