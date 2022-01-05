高雄林家四口在去年底在過馬路時遭酒駕者撞擊，導致1死3傷事故。社會局5日成立社會救助金專戶，以指定捐款項目協助代收社會各界的愛心捐款，至5日下午4時止，「1226林家車禍事故案」指定捐款共計140筆，總計95餘萬元。

高雄市長陳其邁5日再赴醫院關懷慰問林家，允諾將續全力協助照顧傷患及家屬。

社會局代收愛心捐款資訊，戶名：高雄市政府社會局社會救助金專戶；帳號：高雄銀行公庫部102103031319；銀行代碼：0161028。社會局籲請民眾，務必在備註欄註明指定「1226林家車禍事故案」、「匯款人姓名」、「電話號碼」。民眾如有捐款問題也可撥打洽詢專線：07-3368333轉2064吳社工。

除了社會局代收愛心捐款之外，家屬也提供捐款帳戶，如民眾欲捐款協助林家，亦可直接匯款至家屬帳戶，戶名：林有志、帳號：0101108-0139924、銀行代碼：700（中華郵政）。

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