東京奧運精彩落幕，4年一度的冰雪盛會接力登場，2022北京冬季奧運會即將於2月4日晚間7點半開幕，愛爾達電視成功取得轉播權，連續第4屆冬奧為台灣觀眾送上現場直播服務，觀眾可透過中華電信MOD愛爾達體育1台、2台、3台、網路平台Hami Video、ELTA.tv愛爾達冬奧1台、2台、3台，欣賞全球冬季運動頂尖好手結合速度與美感的精采對決。

本屆冬奧會舉辦滑冰、冰球、冰壺、雪橇、雪車、滑雪、冬季兩項等7大運動、15種項目比賽，愛爾達電視將透過6條頻道提供多達750小時的轉播內容，並從2月4日農曆大年初四上午10點起提供中文解說花式滑冰首日賽程，從大年初四到年廿、為期17天的賽程將有超過200小時中文評述、範圍涵蓋15種項目，這是愛爾達電視自2010溫哥華冬奧轉播以來首度挑戰的任務，希望帶領台灣觀眾領略更多冬季運動之美。

北京自2008年夏季奧運會後再次取得主辦權，成為有史以來首座曾舉行夏季奧運會和冬季奧運會的城市，也代表台灣觀眾可以零時差欣賞本屆冬奧會轉播，其中備受矚目的花式滑冰項目，日本冰上王子羽生結弦克服傷勢成功復出，目標挑戰自1928年格拉夫斯特倫（Gillis Grafstrom）後首位冬奧3連霸的男單選手，預期將與現任世界冠軍陳巍（Nathan Chen）帶來史詩級演出；而女單新科世界得分紀錄保持人、年僅15歲的瓦莉娃（Kamila Valieva）將領銜三位代表俄羅斯奧會的選手，強勢挺進北京，能否一舉包辦金銀銅3面獎牌，值得期待。

中華隊目前已確定有23歲好手何秉睿將出戰高山滑雪的男子曲道賽，女子競速滑冰好手黃郁婷也將再度登上冬奧會舞台，參與500公尺、1000公尺及1500公尺的飆速對決；另外，雪橇女將林欣蓉目前的世界排名位於冬奧參賽安全範圍，兩屆冬奧國手「台灣飛鷹」連德安也正全力爭取足夠積分，挑戰連續第3屆參賽。