高雄市政府海洋局公告「興達漁港修造船區暨海洋遊憩設施民間自提BOT案」，目前已進入公告徵求其他民間投資人階段。海洋局長張漢雄說，目前漁港區可開發用地已日漸稀少，此次招商案更是難得稀有的鄰水岸土地，歡迎各界投資人參與投標。

海洋產業已成為作為海港城市之高雄市重要的產業，先前有業者看好興達漁港發展潛力，以民間自行規畫參與公共建設方式，向海洋局遞件申請投資建設修造船廠及遊艇碼頭。

此次公告興達漁港修造船區暨海洋遊憩設施民間自提BOT案，目前已進入公告徵求其他民間投資人階段。開發基地包含港區臨水岸第一線的乙種工業區「工11」、「工13」土地及緊鄰水域，共計約11公頃，公共建設類別為「農業設施」，申請保證金為新台幣1000萬元，特許年期是自簽約日起50年。

張漢雄表示，目前興達漁港除了另有一家業者已自提興建遊艇碼頭及設施BOT案外，經濟部能源局也於興達漁港設立「高雄海洋科技產業創新專區」，海洋委員會所屬研究機構也將進駐。

張漢雄希望能透過引入民間資金，並利用民間經營的彈性與活力，依促進民間參與公共建設法以部分土地設定地上權、部分土地出租方式公告招商，開發興達漁港之漁船、遊艇修造船廠及海洋遊憩設施，提供足夠遊艇觀光服務設施，及服務當地漁民漁船維修需求。