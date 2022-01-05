林依晨新書預購首日，即空降各大暢銷榜榜首。（聯經出版提供）

林依晨出道20年出版新書《做自己，為什麼還要說抱歉？》，1月5日凌晨零時開放預購不到5分鐘，各大網路書店簽名版即刻秒殺，紙本書、電子書都空降博客來排行榜榜首，以林依晨為封面人物的《聯合文學》雜誌紙本版、電子版，也登頂雜誌排行榜雙料第一，成為博客來4個類別排行榜冠軍。預購不到1天，海內外訂購量已破萬冊。

林依晨在懷孕期間潛心撰寫的4萬字文字書《做自己，為什麼還要說抱歉？》，呈現出與「演員」身分完全不同的她。在出版前夕，林依晨親自寫下想對讀者們說的話，以溫暖的文字鼓勵讀者去經驗生命的快樂與痛苦，分享屬於「林依晨」的人生哲學：「這本書和我的孩子都在疫情期間誕生，三者所帶來的改變，讓我不再有可能回到從前，卻對未來的可能更加敬畏。」

她說，寫這本書，是一種走在未知路上的心情。不確定會被引領向何處，也不知何時會結束，「抵達終點了才意識到，現在的我所思所想，又已不全然是書中的我了。彼時的我，就這麼留在書中了吧，而路途上，又與你們有多少種形式的交會或錯失呢？」、「就是這樣，我們還是會一直前進，偶爾停留，不斷見證並經歷著相遇與別離，帶給彼此什麼，也帶走一些什麼。或許有時會看不清，也困惑於希望和絕望的模樣，但就去經歷吧，它們都是生命真實的樣貌，無可避免，也不可或缺。能得到快樂很好，很痛苦也沒關係，重要的是，有所愛的人們相陪伴，我們，一起。」

《做自己，為什麼還要說抱歉？》紙本書有親簽版、贈品版等多種版本，網路書店在凌晨開賣後親簽版就火速秒殺，多家網路書店的贈品版也快速售完；海外粉絲也非常熱情，大陸、香港、新馬等地粉絲踴躍預購、團購，一開賣就暢銷。