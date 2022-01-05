長聖(6712)2021年12月單月營收5249萬元，月成長308.26%，去年第4季單季營收1億5509萬元，全年合併營收高達4億3884萬元，年成長521.62%，全年度自結每股稅前盈餘6.3元。

長聖旗下研發CAR001(CAR-T)基因免疫細胞治療實體癌的產品，這項研發成果將進行臨床異體細胞產品開發(off-the-shelf)治療實體癌，長聖已於去年12月向美國FDA提出Pre-IND meeting申請，預計今年會向美國FDA正式申請臨床試驗，長聖將會是台灣第一家自行開發以異體細胞來源CAR-T治療實體癌的生技公司；而異體臍帶間質幹細胞(UMSC01)應用於急性心肌梗塞已經完成臨床一期試驗，預定今年向美國FDA申請臨床二期。

長聖所研發的新藥「ADCV01」及「UMSC01」，於2021年12月17日正式通過經濟部工業局審定，符合「生技新藥產業發展條例」生技新藥公司資格認定，長聖可適用在投資於研究與發展及人才培訓支出金額35%內，自有應納營利事業所得稅年度起5年內，抵減各年度應納營利事業所得稅額，除了可降低營運成本，也顯示長聖的生技新藥研發成果，獲得肯定。