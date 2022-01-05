桃園近期爆發多起確診個案，台灣疫情恐再度升溫，台北市長柯文哲今表示，雖然有不明感染源，他也不贊成動不動就升級，很多店家就靠年終賺一波，貿然拉高防疫措施、說要禁內用對業者很傷，且北市打滿2劑者近7成，有群體免疫效果，因此情況沒那麼悲哀，他認為真正有關係的是「餐廳何時不准內用」，那才是關乎民生問題。

柯文哲下午出席老房子文化運動計畫成果活動，會後媒體詢問他怎麼看近期狀況，是否有預測哪個時間點疫情會比較緊張？柯指出，純粹從疫調來看，確診的清潔工和司機還找不到被誰傳染，顯然已出現不明感染源，「已經2破口了」，還不知道2人會去感染多少人。

但柯文哲認為，現在相對於今年5月本土疫情大爆發，相隔這幾個月下來，台灣還是有改進地方，如北市打滿2劑的民眾近7成，在全世界來講算很高，有群體免疫效果，因此情況沒那麼悲哀，他也不贊成一有風吹草動，就要關夜市、餐廳，說要禁止內用，太傷了。

柯文哲說，現階段還是會密切觀察狀況，真的不行要關在關，不到最後關頭不輕易干擾整個市場運作，特別現在年終了，很多商店就靠這次生意，貿然去拉高防疫等級，他個人不太贊成，如果能撐得住就先這樣。

媒體追問，那現在拍照口罩是否別拉下來？柯則指出，他還是那句話，雖然有不明感染源，仍不贊成動不動升級、超前部署，真正有關係的是「餐廳何時不准內用」，這才是關係到民生問題，也呼籲大家不要緊張，因為新常態就是與病毒共存，真的有危險北市會下命令。