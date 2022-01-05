各式各樣的雲林良品。（周麗蘭攝）

推廣種植黑豆的蔡財興，其所加工生產的黑豆蛋捲也入選雲林良品。（周麗蘭攝）

雲林縣政府2020年成立「雲林良品推動委員會」，迄今有545件產品取得認證，2021年新增的有172件產品，縣長張麗善今（5日）在「永續方舟，雲林先行」展覽上逐一頒發證書，她表示未來將輔導雲林良品產品取得「碳足跡標籤」，以永續精神為重要目標。

「雲林良品」品牌受到縣內業者重視，申請認證的商家越來越多，即使在疫情衝擊下，也推出防疫蔬果箱與防疫產品，今年有172件優選農產、安心農產加工品、文創商品、悠遊良品獲審核通過。

縣長張麗善表示，雲林良品在全台有超過5000多個據點，國外新加坡、馬來西亞都買得到，公部門最重要就是要協助輔導，讓優良產品在市場上有競爭力，贏得消費者的喜愛，最重要的是增加農民收入。

農業處長吳芳銘表示，雲林良品會持續拓展多元管道，依據產品與消費者的需求，媒合實體通路及線上電商平台，到目前為止合作通路營業額累計超過3億元，今年底可望達到4億元，明年目標是超過10億元。

張麗善說，雲林縣產品除了深耕及永續經營與雲林縣情感相關的故事品牌外，為了符合聯合國永續發展的17項目標，未來雲林良品也必須接軌「降低碳排放量」，縣府將輔導業者取得「碳足跡標籤」，主動揭露產品碳排放資訊，讓消費者清楚了解，也有助於打開國外市場。