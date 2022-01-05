「旭海觀音鼻自然保留區」成立10周年，屏東縣政府與國家地理雜誌繼2019台灣燈會在屏東─「豐．光．南國」紀實影片後再次合作，拍攝「一條沒有公路的海岸線」，細數及總結這10年來，成立自然保留區的的努力與成果。

縣府傳播處表示，藉這次旭海觀音鼻自然保留區成立滿10周年，再次與國家地理雜誌合作，從歷史、族群、社區、地質、政策等面向切入，邀請曾參與自然保留區成立的專家學者，包含在地文史研究者林瓊瑤、斯卡羅頭目家族潘佳昌先生、國立屏東科技大學教授陳美惠、高雄師範大學教授齊士崢、前縣長曹啟鴻及縣長潘孟安等人，從各領域的專業角度，分享自然保留區成立的緣由、歷經過程與成果。

這次影片製作包含10分鐘、3分鐘及30秒等3種版本，囊括保留區內日夜、山海、星辰、動植物、族群歷史的影像，並以當地居民節慶或勞作時吟唱的「ka ni」歌謠進行重新編曲並作為背景音樂，「ka ni」為阿美語的「我們」，義同「我們都是一家人」；呈現旭海部落裡族群的多元，包含排灣族、阿美族、斯卡羅族、閩南人、客家人等族群，經過時代變遷、慢慢融合，大家共同生活在一起就是一家人。放在影片內，用視覺、聽覺帶領閱聽者，細數與感受這條沒有公路的海岸線。

潘孟安在影片內也表示，成立「旭海觀音鼻自然保留區」是以「生態永續」與「共榮更好」為目標，並以「部落共管」為機制，讓保留區的經營決策符合在地需求，期望兼顧生態保育、文化保存與在地產業與醫療生活的發展，讓保留區得以永續經營。「十年樹木、百年樹人」，繼續步入下一個10年！

此外，因應新冠肺炎疫情趨緩，2022年1月10日起，保留區開放平日預約進入，邀請大家一起來這段公路海角，感受風的吹拂、海浪拍打石堆的細語呢喃，聆聽一頁難盡的族群遷移故事。

進入保留區相關注意事項，可參考相關網站https://www.i-pingtung.com/along-trail (觀光旅遊網)、https://xuhai.pthg.gov.tw/index.php?page=apply (申請網站)。

影片可至至Youtube「屏東縣政府」頻道 (https://www.youtube.com/user/pthg11/featured) 或「屏東縣政府傳播暨國際事務處」臉書粉絲頁查詢。