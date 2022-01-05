台中市第二選區立委補選1月9日進行投票，台北市長柯文哲的母親何瑞英4日赴台中參香，巧遇國民黨候選人顏寬恒，何瑞英還稱讚言「做人實在」，引發各界關注。前民進黨立委郭正亮分析，柯媽的態度很明顯，是模糊中有明確，且這次選情十分拉鋸，若民眾黨有動作，會產生很大影響，綠營不少人都認為這是一個危機；郭正亮還認為，柯文哲可能也在為今年和2024年的選戰布局，想藉此接觸，並獲得顏家支持。

郭正亮今天(5日)在中天政論節目《大新聞大爆卦》中表示，這件事顯然是柯市府那邊主動的，柯P對林昶佐和林靜儀的態度是不一樣的，因為林靜儀不斷批評柯P；對林昶佐則比較曖昧沒有表態。柯媽去那邊雖然說是巧遇，但事後又一起吃飯，飯局上也有看到顏寬恒的阿公，顯然相談甚歡，那個表態滿清楚。

郭正亮指出，民眾黨在罷免後也有做一些民調，他們預計在台中要提名10席議員，票大概接近13%，「所以當然是有票」。郭正亮還發現，從昨天到今天，網軍1450非常緊張，而柯媽沒有所謂挺顏寬恒沒錯，但她說顏很古意，還批評一下林靜儀，兜一下就知道，柯媽的智慧超過科P，模糊中有明確。

郭正亮透露，據他了解，這次的勝負可能在2000票以內，民眾黨最後如果真的開始動，影響非常大。他還分析，柯已經開始在著眼2024，會想要在台中找後援會，最好的對象就是顏家，因為台中紅派支持國民黨，黑派不明顯則，這次補選本來差距很小，若顏寬恒因此勝利，就欠柯一份情，這是很精準聰明的一招。

郭正亮也說，顏寬恒幾乎是靠基層組織票 在文宣上影響中間選民能力比較差， 民進黨則是藍綠對決，顏寬恒也要拉不是他組織外的票，而柯媽就是補這塊，從選舉策略看，綠營都看出這是很大危機。

郭正亮分析各選區情況後指出，沙鹿和烏日以外的其他三區是關鍵，尤其是龍井和霧峰，民眾黨就會有一些角色，大家就在觀察，透過不同系統在散播言論，接觸到顏寬恒接觸不到的。