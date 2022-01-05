台南市警察局佳里分局5日上午至佳里區農會塭內分部舉行金融機構防搶演練，扮演持槍歹徒的員警演技生動，部分路過民眾受到驚嚇且報案。（讀者提供／劉秀芬台南傳真）

台南市警察局佳里分局5日上午至佳里區農會塭內分部舉行金融機構防搶演練。（讀者提供／劉秀芬台南傳真）

年關將屆，公司行號、民眾為採買送禮、發紅包至金融機構提取大量現金，容易成為歹徒覬覦下手目標，台南市警察局佳里分局5日上午至佳里區農會塭內分部舉行金融機構防搶演練，扮演持槍歹徒的員警演技生動，部分路過民眾當場受到驚嚇且報案。

演練一開始，偵查隊小隊長郭益成扮演持槍歹徒進入農會營業廳，舉槍控制現場行員與民眾，高喊搶劫，同時以手槍脅迫行員，得手現金後迅速往安南區方向逃逸。

行員馬上按警鈴報案，員警到場立即通報分局勤務指揮中心，進行攔截圍捕動作，在場員警指導行員，行員身歷其境模擬搶劫狀況，做好報案紀錄及後續的處置作為，員警也順利在外環道路旁的空地發現歹徒行徑，經過圍捕順利逮捕該強盜犯。

本次演練逼真，尤其扮演搶銀行歹徒演技生動，部分路過民眾當場受到驚嚇且報案，經現場警察立即說明並看見警方在銀行外舉牌告示防搶演練中，發現是演練才鬆一口氣。在場行員也表示，演歹徒的員警表現令人深刻，讓民眾以為真的搶劫，直呼是實力派演員。

佳里分局長陳嘉得呼籲民眾，如欲運用大量現金，請儘量使用轉帳方式處理，或由親友、同事陪同下提領取，以便相互照應，並可隨時向當地警察機關申請警力護鈔以策安全。