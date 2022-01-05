女星賴薇如男友邱樂偉日前捲入健身房無預警倒閉詐欺風波，但她最近不甩男友醜聞，和昔日女團「七朵花」的團員們露營聚會，從合照或影片都能看出她的好氣色；不過，賴薇如也在聚會後傾訴心裡話，因為她們一群人中友4人不約而同經歷開刀，讓她領悟「沒有什麼比健康更重要的」。

昔日人氣女團「七朵花」由小僑、陳喬恩、小潔（屈旻潔）、賴薇如、饅頭（邱緯芬）、仔仔（周靂岑）、王宇婕組成，在團體解散後，她們時不時還會聚在一起，好感情肉眼可見；昨（4）日賴薇如在IG分享和另外4名成員去露營的美照，包括屈旻潔、邱緯芬、趙小僑、陳喬恩，連陳喬恩的富二代男友曾偉昌也有出席，一群人看起來十分愉快。

賴薇如在IG分享和另外4名成員去露營的美照，包括屈旻潔、邱緯芬、趙小僑、陳喬恩，連陳喬恩的富二代男友曾偉昌也友出席，一群人看起來十分愉快。(圖/ 摘自賴薇如IG)

而賴薇如透露，這次聚會為了慶祝即將邁入第18年的姊妹情，而且是大夥第一次一起露營，也讓她覺得大家隨著年紀增長，話題和心境也都不一樣了，意外洩露七朵花中友4人在2021年開刀；她也有感而發地說，「深刻的體驗到，真的沒有什麼比健康更重要的事了」，最後還語帶玄機地說，「相信2022年大家都會有好消息」。

賴薇如看起來沒有受到男友涉嫌詐欺事件影響。(圖/ 摘自賴薇如IG)

不久前賴薇如男友邱樂偉爆出無預警關閉經營的精品健身房「Dynasty皇家官邸健身俱樂部」，還在關閉前遊說股東投資加盟，獲得投資後到解散前都未曾啟動任何加盟展店計畫，因此被提告涉嫌詐欺，引起熱議。