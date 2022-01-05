台中市第2選區立委補選9日將舉行投票，5個行政區確定選舉人數合計29萬5985人，選委會與選務人員5日到印刷廠點算選票，6日一早就分送到區公所保存，俟投票日時領票，這幾天為維護選票安全，嚴陣以待。

台中市選委會表示，第2選區包括沙鹿、大肚、烏日、龍井、霧峰等5個行政區，共計設置258個投開票所，原本一個投開票所平均編制12.5人，為確保選務順遂，警政署及台中市警察局每投開票所將再增派1名警衛人員，成為每一投票所平均13.5人，選務相關人員由3225人增至3483人。

中2選區3個月內歷經立委罷免陳柏惟案、4項公投，與即將舉行的立委補選等3項選舉，依台中市選委會公告，9日要舉行的中2選區立委補選選舉人數合計29萬5985人，比起去年10月23日立委罷免投票人數29萬4976人，選舉人數增加1009人。

台中市選委會經戶政事務所統計，中2選區補選確定選舉人數，分別為沙鹿區7萬3747人、龍井區6萬2196人、大肚區4萬5394人、烏日區6萬1395人、霧峰區5萬3253人合計29萬5985人，沙鹿是國民黨候選人顏寬恒在地的大本營，也是5個行政區的大票倉。

藍綠視這場立委補選為政黨大對決，也是下屆市長選舉前哨戰，民進黨連日來動員府院黨輔選林靜儀，總統級規格的選戰有輸不得的壓力，國民黨面對綠營焦土戰法，能否從苦戰中險勝備受關注。

中2選區立委缺額補選，成為全國矚目選舉，9日投票日中選會副主委陳朝建將親自到台中市選委會開票中心坐鎮，力保這次選舉過程平順完成。