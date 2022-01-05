「野菜脆片禮盒」採用新鮮蔬果，經過特殊的低溫真空乾燥技術，保留原始的蔬果香甜爽脆、順口。（馮惠宜攝）

85度C春節推出八款年節禮盒，其中「福虎昇豐禮盒」，除咖啡小蛋捲、牛軋糖以及南棗核桃糕，還有萬年不敗香脆的杏仁瓦片，集眾多零食於一盒。（馮惠宜攝）

疫情改變民眾購物習慣，為迎合電商及零接觸商機崛起，連鎖咖啡業者85度C在春節送禮旺季除門市購買外，也推出APP禮盒跨店轉贈服務，手機下單支付，不受地域限制，直接線上轉贈親友，讓受贈者選擇附近門市預約取貨，送禮快速完全不塞車。

全台最大咖啡烘焙連鎖店85度C挾全台有450家分店的優勢，今年春節推出八款年節禮盒，外盒是華人最愛的大紅喜氣搭配虎年生肖俏皮小金虎，手捧鳳梨和金魚，象徵年年有餘、旺旺來。

包裝精美、內容澎湃，八款禮盒分別為「福虎昇豐」、「虎年大吉」、「海陸雙拼」、「野菜脆片」、網路人氣點心「咖啡蛋捲」、暢銷「鳳梨酥」、「原味牛軋糖」和「平安媽祖高粱酒禮盒」，款式多樣且平價美味。即日起到2月15日在全台門市同步預購，其中4款指定年節禮盒享85折，預計可售出五萬五千盒。另外購買禮盒即加送紅包袋，數量有限、送完為止。

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