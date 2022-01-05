長聖（6712）受惠細胞產品委託製造（CMO）業務持續增長，去年營收以4.38億元，交出年增521.62％，自結每股盈餘也以6.3元，創下新高，呈現虧轉盈榮面。

營運表現耀眼的長聖，原本法人預估2021年度的EPS為2.59元。由於營運優於預期，加上訂單能見度高，法人預期，長聖2022年的業績會比去年好，內部也規劃扣除法定盈餘公積後，將去年盈餘全數發放股利給股東，以回報股東長期支持。

長聖2021年受惠於政府特管辦法的政策，提供多元細胞治療產品以治療多達22項的適應症，展現出相當好的療效。相對於免疫藥物治療的患者，疾病控制率僅在3成左右，長聖的細胞製劑DC產品，用於第四期病患的疾病控制率可達70.37％；DC-CIK產品的疾病控制率可達70.83％。

長聖旗下研發CAR001（CAR-T）基因免疫細胞治療實體癌的產品，這項研發成果將進行臨床異體細胞產品開發（off-the-shelf）治療實體癌，長聖已於去年12月向美國FDA提出Pre-IND meeting申請，預計今年會向美國FDA正式申請臨床試驗，長聖將會是台灣第一家自行開發以異體細胞來源CAR-T治療實體癌的生技公司；而異體臍帶間質幹細胞（UMSC01）應用於急性心肌梗塞已經完成臨床一期試驗，預定今年向美國FDA申請臨床二期。

長聖所研發的新藥「ADCV01」及「UMSC01」，於2021年12月17日正式通過經濟部工業局審定，符合「生技新藥產業發展條例」生技新藥公司之資格認定，長聖可適用在投資於研究與發展及人才培訓支出金額35％內，自有應納營利事業所得稅年度起5年內，抵減各年度應納營利事業所得稅額。