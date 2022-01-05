雲林縣北港鎮「糕餅1條街」元旦買氣回春，店家農曆年前持續促銷。（張朝欣攝）

雲林縣北港鎮朝天宮廟前中山路有30餘家糕餅店，是最受遊客喜愛的「糕餅一條街」，每年創造上億元產值，去年因疫情影響，端午、中秋連續假期生意慘澹，直到元旦假期業績才明顯增加，部分店家近日展開促銷，希望農曆年前延續買氣再衝一波，彌補去年損失。

北港鎮早年為雲林沿海五穀雜糧產地，利用五穀雜糧作為內餡衍生出眾多糕餅店，目前鎮內有上百家糕餅店，其中朝天宮廟前中山路「糕餅一條街」最為著名，其糕餅價廉物美，是最受遊客歡迎的伴手禮，也是婚慶中式喜餅的銷售大本營。

北港朝天宮商圈店家表示，朝天宮媽祖廟每年吸引6、700萬人次遊客，但新冠肺炎疫情暴發後，朝天宮參拜人潮銳減，去年端午連假更創下百年來同期參拜人潮最少紀錄，中秋連假遊客也未如預期，國慶連假才逐漸出現人潮。

「臻狀元」餅店負責人林鴻儒說，最近物價飆漲，但北港大部分糕餅店還是維持原價，有些還推出特價禮盒吸引買氣，就是希望延續元旦連假的購買潮，針對新春送禮、結婚旺季，在農曆年前再衝一波，彌補之前疫情造成的損失過個好年。

林鴻儒指出，店內除了最受歡迎的北港傳統糕餅「狀元餅」外，最近還推出「賞金萬兩」特色糕餅，外形有如金磚，上面印著「賞金萬兩」字樣，內餡結合蓮子豆沙與拔絲奶黃，兼具傳統與創新，加上大紅討喜的包裝，一推出就訂單不斷。

遊客說，元旦後大家開始準備春節送禮，北港糕餅是很受歡迎的禮品，面對最近桃園機場出現本土疫情個案，大家都很擔心疫情警戒升級，所以這幾天提前來北港糕餅店試吃訂購。