台北市長柯文哲元旦時參加升旗畫面。(圖/北市府提供)

總統蔡英文。（資料照/黃國峰攝）

台北市長柯文哲元旦受邀參加總統府前的升旗典禮，一度獨自在貴賓區「罰站」吹冷風，甚至被形容成在「閱兵」，引發議論。民進黨立委莊瑞雄透露，蔡英文對此事很不開心，因為辦元旦活動，本來應該是開開心心，卻因為柯文哲「罰站」被輿論抨擊。

針對柯文哲元旦升旗「罰站」事件，據《東森新聞雲》報導，莊瑞雄透露，民進黨內部也討論過此事，總統府的確處理得不好，但柯文哲要站哪這種細節不是蔡英文在規畫的，就連蔡總統也很不滿意，她認為，辦元旦活動，原本應該是開開心心的，結果因為柯文哲站位的事搞到被輿論抨擊，所以很不開心。

莊瑞雄也指出，柯文哲受委屈時，常認為是蔡英文在針對他，因此，柯文哲在前瞻基礎建設計畫後與綠營分手，其實蔡英文可能根本沒其他意思，甚至究竟發生什麼事都不知道。

柯文哲1日為參加總統府元旦升旗典禮，清晨5點就起床梳洗打扮，結果獨自一人被直接引導到現場，像是被罰站一樣站了40分鐘，期間三軍儀隊還在他面前操演，一度被網友戲稱像是「一人閱兵」，也引起各界討論。