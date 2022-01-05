1名事業有成的人妻日前發現丈夫外遇，她因長年在外出差，結婚11年仍未生育，沒想到婆家竟以此為理由默許婚外情，丈夫還將小三帶回家中，事件曝光後她甚至遭婆家要求淨身出戶，她則怒嗆房產車輛都是夫妻倆共同買的，她的月薪更「打趴」丈夫，「產權問題我一步都不會讓」，並說離婚後她會過得更好。

該人妻在爆料公社app「匿名公社」發文表示，她日前被丈夫的外遇對象抱著孩子找上門，才曝光丈夫多年婚外情，後來她得知因為她長年在外出差，丈夫甚至將小三帶回家中，而公婆也默許此行為，「她跟我先生的關係是在公婆默許下慢慢升溫的」，痛批結婚11年她未有生育並非全是她的錯，認為婆家是找藉口合理化外遇。

丈夫將小三帶回家中，外遇曝光後她遭婆家要求淨身出戶，她則怒嗆房產車輛都是夫妻倆共同買的，她的月薪更「打趴」丈夫，「產權問題我一步都不會讓」。（翻攝自爆料公社app「匿名公社」）

該人妻說，她婚後得知婆家財力雄厚，但夫妻倆全靠自己打拼，買房買車都分期付款，家中多數物品也都由她買單，如今她不想耗費精神、時間打離婚外遇官司，更直指婆家「想要我淨身出戶，你們有臉嗎？外遇官司我可以不計較，但離婚的產權問題我一步都不會讓」，強調月薪遠勝過丈夫，離婚後的生活將會過得更好。

其他網友則留言鼓勵該人妻，「欣賞妳的魄力，未來有更多美好的際遇等著妳」、「既然婆家無情也怪不得妳無義，該是妳的權利一個都不用讓步」、「加油，支持妳！離開這個爛人妳會有美好的未來」、「好險妳沒懷孕，會偷吃的永遠就會偷吃」，也有不少人建議她還是要打離婚官司，未來比較好談財產分配。