美國債券殖利率的升高，科技股受壓，那斯達克隔夜跌1.33%。另港股重量級網路科技公司遭行政處罰，為市場添上不安氣氛。

周三香港恆生指數收跌382.59點或1.64%，為22907.25點。國企股(H股)跌164.46點或2.01%，為8015.70點。

科技指數暴跌4.63%。騰訊跌4.31%，阿里巴巴跌2.05%，嗶哩嗶哩跌10.63%。市場監管單位周三公布13起行政處罰，8起涉及騰訊，2起涉及阿里，1起嗶哩嗶哩。處罰多數涉及反壟斷規定。

其它科技公司，例如京東、快手跌逾7%，百度跌4%，美團跌逾11%。

另外騰訊宣布減持蝦皮購物母公司、新加坡的Sea集團，出售1450萬股，套現超過30億美元。然騰訊仍持有Sea股權18.7%。

市場傳出，B站、美團等騰訊的關聯企業，可能成為騰訊下一波減持對象。

經過9個月的停牌，中國華融周三恢復交易，大跌50.9%，市值跌破400億港元。

中國恆大跌0.62%，創辦人許家印傳出以低於市價的價格，欲出售廣州豪宅，叫價8000萬人民幣，低於市價27%。