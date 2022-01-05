致伸(4915)2021年12月份合併營收為新台幣66.9億元，較2020年同期的59.2億元年增12.9%，較十一月份的68.1億元月減1.9%。2021全年營收共新台幣716.5億元，年增5%。

隨著零組件缺料漸漸紓解，致伸2021年第四季營收為203.7億，季增15.3%，為去年季度新高。致伸去年前三季每股盈餘4元，展望下半年毛利率與營業利益率均有望較上半年提升，有信心下半年獲利期待能優於上半年，去年全年可望達到獲利歷史新高。2021年持續受惠於產品結構優化，獲利成長動能優於營收。整體獲利年成長率將優於營收成長率，主因產品與客戶比重優化，毛利率與營業利益率改善。

2022年展望在新事業的耕耘努力之下，也將有望進一步提升新事業的營收占比與獲利貢獻。已取得三大元宇宙客戶之相機模組與相關產品訂單，預期配合客戶量產時間出貨，挹注中長期未來成長動能。2022年在汽車電子(car ADAS)方面持續維持高成長，而汽車電子2022營收成長率將超越我們主要客戶的年增幅度，主因持續取得不同生產工廠的新專案。Rivian等其他主要電動車廠客戶也將會開始貢獻，為明年及未來幾年提供營收成長動力。隨著零組件缺料漸漸紓解，2022年警用相機營收應會出現強勁增長，因為延遲出貨將不再是一個問題。同時智能門鎖、監控、健身器材、智慧家庭等AIOT等相關產品線也將有一個大躍進。

此外仍樂觀看待後疫情後混合式上班模式為筆電帶來一定的穩固需求，商用設備如印表機也望回復強勁的需求。消費聲學產品和智慧聲學產品也會隨著零組件缺料漸漸紓解，及專業聲學的比重增加，2022年營收和獲利率將有所增長。

致伸也持續升級製造能力並以工業4.0思維引導製造與邁向智慧製造。致伸泰國自建廠已經陸續搬遷進駐中，將持續發揮成本製造優勢，成中國外最大製造基地。