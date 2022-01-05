NCSOFT旗下手遊《天堂2M》將於1月12日推出歷章IV改版，開放神話職業、神話技能、神話武器，以及個人交易等內容。

《天堂2M》官方網站昨（4）日公開了「歷章IV神話金現」預告網頁，遊戲於1月12日進行改版，將開放神話職業「拉烏爾」。

新職業「拉烏爾」是所有系列武器及覺醒技能的大師，超越傳說挑戰神的力量，位於一切力量頂端的偉人！所有武器皆可當主武器使用，但「拉烏爾」真正的武器並非他手中持有的劍，而是甘願為主君奉獻犧牲的忠臣。

新職業「拉烏爾」

隨著神話職業更新的還有神話技能與神話武器。神話職業專用的技能「權威」，使用一般打擊與攻擊技能時，以一定機率造成廣域傷害，各武器套用後命中／增幅效果增加。

《天堂2M》神話技能

此次改版也將開放神話武器，單手劍「巴拉卡斯切刃」、大劍「巴拉卡斯審判」、二刀流「安塔瑞斯殺刃」、槍「安塔瑞斯風暴者」、匕首「林德拜爾鉋刀」、弓「安塔瑞斯投弓」、魔珠「林德拜爾裁決者」、魔杖「巴拉卡斯報恨者」。

《天堂2M》神話武器

1月12日改版更新後，也將開放個人交易。玩家可以在伺服器內與想要交易的角色進行1：1個人交易，每使用1次個人交易時，需支付交易手續費。

《天堂2M》將開放個人交易

《天堂2M》今日更新也推出了多項精彩活動：

【2022！全新每日優惠】：1/5維護後～1/12維護前，活動期間內，除了透過每日優惠領取「黑虎紀念鑄幣（活動）」外，因應2022虎年到來，每天將可透過簽到出勤領取虎之氣息道具，來獲得各項強化卷軸以及職業／壺精獲取券。

2022！全新每日優惠

【黑虎的氣息】：1/5維護後～1/19維護前，活動期間內，在亞丁世界全地區原野狩獵時，有機率獲得「黑虎紀念鑄幣（活動）」，透過製作可100%成功獲得多種獎勵道具；此外，製作虎之氣息出現大成功時，將可獲得更好的獎勵報酬。

1/5維護後～1/19維護前，活動期間內，每天上午09:00～12:00可透過郵件領取獎勵道具，包含「殷海薩恩寵*2000、成長藥水（10%）（活動）*3、黑虎紀念鑄幣（活動）*22、靈魂彈（刻印）*1000」。

黑虎的氣息

【2022組隊迎新年】：1/5維護後～1/19維護前，活動期間內，「鳶形海賊團基地、星岩祕密保管所、封印寺院」隊伍副本每日入場次數提升為2次，隊伍副本金幣、經驗值也提升2倍。

2022組隊迎新年

【300日慶典前夜祭】：1/7(五)～1/9(日)，活動期間內，每日晚上21:00～23:59登入遊戲，即可透過郵件領取前夜祭紀念品。

300日慶典前夜祭

更多遊戲內容與活動詳情請上官方網站查詢。