林靜儀稱幫柯輔選是「黑歷史」 柯文哲酸：阻礙綠營吃香喝辣就被往死裡打

台中第二選區立委補選激戰中，台北市長柯文哲媽媽何瑞英向國民黨候選人顏寬恒說，民進黨候選人林靜儀「赤牙牙」，整天罵自己兒子；林則表示過去幫柯輔選是她的黑歷史。對此，柯文哲酸，以前綠營利用他打敗國民黨、就捧我，現在阻礙他們吃香喝辣就把它往死裡打，他還酸林身為婦女、醫療人士，失言情況也沒比他少，甚至抹黑台北市不做疫調和匡列。

柯文哲下午出席老房子文化運動計畫成果活動，會後他開嗆林靜儀，直言「以前他們利用我要打敗國民黨就捧我，現在阻礙他們吃香喝辣，就往死裡打。」還說林身為醫生，過去批評北市防疫問題時，根本違反醫生知識，台北市怎麼可能不疫調、不防疫、不匡列。

柯文哲怒指，林靜儀過去曾當過民進黨婦女部主任，「拜託她婦女議題失言也沒有比較少」，還說對方講話亂七八糟，過去環南市場全面打疫苗時，甚至還將其比喻成事後避孕藥，「這種醫學專業問題請不要來挑戰我，不要亂講話。」

媒體追問，網紅四叉貓爆料，牽線柯媽見顏寬恒的人，就是高雄市前市長韓國瑜身旁親信黃文財。柯則說，很多友人會帶他媽媽去拜拜，「你若帶她去，總是會有好事之徒」，還說他最近2個月每天回家打開電視都在罵顏，但蔡英文總統跟顏寬恒父子合體照片過去沒少過，隨便查察都是。

柯文哲痛批，有利用價值時就說人家是地方賢達，沒有利用價值就硬要說人家黑道，就算顏寬恒那些事情是真的，「你們執政5年半，過去怎麼都不處理？」