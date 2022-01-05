110學年度高中木棒聯賽將於9日開打，本屆賽事還引進「高中棒球新秀運科提升訓練試辦計畫」，由前旅美投手郭泓志與體育署合作，希望藉由系統化運科訓練，幫助青棒選手提升運動表現，郭泓志也以外甥林振瑋為例，鼓勵小球員不要忽視高中時做的努力，將來可以達到自己的一片天。

本屆木棒聯賽共有46支隊伍參賽，再創賽史新高，9日起開打的第一階段在台南、高雄共8個場地進行，今年共有3所新加入木棒聯賽的學校，分別是白河商工、台南陽明工商及稻江高商，而青棒強權平鎮高中則要尋求4連霸。

這次賽事另一大亮點就是引進運科計畫，由郭泓志及專業運科團隊，長期地每兩周透過實際互動，傳遞系統化科學訓練，幫助選手提升運動表現、預防運動傷害。生涯動過8次刀的郭泓志以過來人經驗分享，他表示，很開心能獲得體育署的支持，「我生涯開過這麼多次刀，但不是每個人都跟我一樣這麼幸運能留在球場上，一直以來都慢慢有在做基層這一塊，希望能給他們比較正確的觀念，避免受傷風險。」

郭泓志也以現在就讀文化大學的外甥林振瑋為例，目前身高超過200公分的林振瑋高中時期球速僅130公里，但來到大學後速度飆破150公里，日前的大專棒球聯賽還改寫自己的最快球速，來到158公里，「他算是好的例子，高中時他球速較慢，但還是鼓勵他往這方面努力，在高中時也花了1年多的時間練習，到大學產生連結，把表現呈現出來。」

郭泓志鼓勵小球員，不要受限現在的能力，只要努力去做、持續努力，將來一定可以達到自己的天花板，「希望未來能培養越來越多人，而不是只有振瑋1個人，希望大家在走棒球的這條路上，可以更有效率。」