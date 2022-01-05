韓國高鐵發生出軌事故。（達志影像／shutterstock）

충북 영동서 KTX 1량 선로 이탈…“7명 부상” / KBS 2022.01.05.

《韓聯社》5日報導，一輛由首爾開往釜山的韓國高鐵（KTX）列車，下午在隧道內發生出軌事故，導致該車車窗破裂、車內廁所的鏡子等物品也砸得粉碎，現場還有乘客拍下出軌後車外火花四濺的驚悚畫面，總計有7人受到輕傷。

根據報導，韓國高鐵列車KTX-山川5日下午約1時（台灣時間同日中午12時）左右，於行經忠清北道永同隧道附近時，疑似因隧道內的鐵製零件掉落、與列車發生撞擊，導致其中一節車廂出軌；根據現場乘客拍下的影片，列車出軌後，透過車窗可以看見噴濺出的火花，十分驚險。

該車廂在撞擊之下，出現車窗破裂、物品碎裂、行李掉落等狀況，並導致7名乘客受到輕傷，其中1人須送醫治療。其餘搭乘該列車的約300名乘客，則在韓國鐵道公社（KORAIL）的安排下，轉搭其他備用列車離開。

忠清北道消防單位關係人士告訴《韓聯社》，列車雖與異物發生撞擊，但並未完全出軌。韓國鐵道公社則表示，在事故影響下，京釜高速鐵路暫停運作約1個小時，大田至東大邱區間的高鐵列車改於一般線路運行，該公司已派出緊急應變小組，目標是在今天內完成該路段的修復作業，讓列車能夠恢復正常行駛。

關於事故原因，韓國鐵道公社相關人士表示，推測是列車於行經隧道時，在其中與某種物體發生撞擊，隸屬於韓國國土交通部的「航空、鐵道事故調查委員會」正進行調查，以確定詳細事發原因。