KPMG安侯永續發展顧問股份有限公司指出，根據2021年道瓊永續指數（DJSI），全球與台灣參與評比企業再創新高，全球主動參與問卷評比的企業自2020年1386家增加至2021年1843家，成長33％，占全球市值45％。2021年度台灣入榜企業也表現亮眼、從2020年26家增長至30家，參與企業數量在全球前二十名中排名第七，更僅次於日本、印度為亞洲第三名。

台灣2021年入榜道瓊永續指數（DJSI）者包括半導體業的南亞科技（2021入榜）、世界先進（2021入榜）、台積電、日月光投控、聯電、穩懋，硬體設備的宏碁、友達電、台達電、群創、光寶科技，泛金融業則涵蓋新光金（2021入榜）、永豐金（2021入榜）、第一金、中信金、玉山金、台新金、國泰金、富邦金、開發金、元大金、中租控股。

其他產業別則包括電信三雄中華電、遠傳、台灣大，航空業的華航，鋼鐵業的中鋼，零售業的統一超，還有東元電機與中鼎集團。

2021年度入榜道瓊永續指數企業橫跨台灣十個產業，包含半導體設備、電子設備、通訊服務、銀行、保險、金融服務業、資本貨物、食品、原物料、交通運輸，凸顯台灣企業透過參與國際評比積極展現ESG能見度，並與投資機構建立雙向溝通機制。

KPMG安侯永續發展顧問股份有限公司執行副總經理林泉興指出，DJSI為全球第一個企業永續投資評比，其受到投資人信賴與企業積極參與的原因，在於採行國際永續治理觀點，並以受邀制選出全世界ESG績效最好的10％企業。

全球與台灣企業大多在風險管理部分回應當前的危機，但林泉興指出，DJSI近年因應機構投資人需求，更要求企業回應新興風險，即針對企業在未來三到五年內，雖不造成重大影響但新發現的潛在風險，如政策影響、立法變革、市場動態、氣候策略風險、數據安全與隱私。

KPMG觀察台灣企業在此議題上需擴大風險管理範疇，建議企業導入氣候相關財務資訊揭露架構（TCFD），不僅可回應DJSI今年度新增氣候策略項目，也可回應風險與危機處理問題，促使企業以宏觀與全面的角度掌握風險管理，同時檢驗企業是否在五年內階段性地將辨識出的新興風險轉為重大議題、制定相關管理績效指標，並且相互對照評比期間是否有因新興風險遭遇聲譽或財務上的爭議問題，為風險與危機處理做好準備。

林泉興也表示，在2021年新增的題目中，與人相關的必要揭露題型就包含四大類型，包含人力資本管理、人才吸引與留任、人權，以及勞動實踐指標。近年ESG發展中，勞工人權的關注也不斷攀升，金管會也在公司治理3.0 即規範引導投資機構落實盡職治理。DJSI 在人權議題中也強調企業須回應企業盡職調查，要求企業辨別當前與潛在人權風險，這也與KPMG多年推行盡職治理並提供企業相關教育訓練與強化揭露的價值不謀而合。

除此之外，在人力資本管理、人才吸引與留任，以及勞動實踐指標裡，KPMG建議企業需具備細部人力分析能力，其人力系統必須可因應DJSI所要求的年齡、性別、階層、種族、少數民族提供多樣化的數據，促使企業採取更透明方式揭露人力資本的育成、流動等指標。

展望2022年，林泉興表示，氣候變遷綠天鵝來襲，全球投資機構關注ESG熱度仍持續攀升，也驅動DJSI的評比愈加白熱化，參與企業的ESG實力都在伯仲之間，競爭十分激烈。這幾年我們觀察到DJSI的評比條件越來越深入，關注的議題也延伸至未知的風險管理因應。他認為，企業已不是有做就好，而是要做的更極致、更知微見著，才有機會入圍年度永續奧斯卡。