弘凱光電（5244）辦理初次上市普通股股票（IPO）競價拍賣承銷作業，已於1月5日上午十時於證交所經由公開方式圓滿完成電腦開標作業，本次辦理競價拍賣5436張，最高得標價格為106.88元，得標加權平均價格為50.85元。弘凱光電本次辦理上市前公開承銷之競價拍賣，參與投標之合格投標數量共計46859張，競價拍賣超額認購比率為8.62倍，市場反應熱烈。

弘凱光電1月7日至1月11日將進行公開申購1459張，承銷價格為41元，1月13日公開抽籤，並預計於1月19日掛牌上市。

弘凱光電為LED產業鏈中游之專業封裝製造商，未來將朝向光電整合元件與光電感測元件之半導體封測領域發展，其營運策略係持續提升產品附加價值並提供解決客戶方案，以深耕「高品質」及「利基型」市場，故弘凱光電有別於一般傳統LED封裝產業之低價競爭型態，營運獲利表現持續呈現穩定成長，2019年、2020年、2021年前三季之毛利率、營業利益率、稅後淨利率、每股盈餘均高於多數LED封裝同業，且成立迄今已超過15年，營運表現均呈現獲利，並配發60％以上之現金股利予股東。