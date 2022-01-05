今年成功種出優質的草莓，吸引民眾前往。（吳建輝攝）

張有錦說，肥料的秘密在於農場搭建養雞場，餵養有機豆渣、益生菌等發酵，再用雞大便混合土壤發酵，形成無臭無味的天然肥料。（吳建輝攝）

張有錦說，從品種、飼養環境、到土壤等等，前後投入3、400百萬實驗，就連稀有的白草莓也種，最後終於苦盡甘來，也希望能為國姓草莓帶來全新的種植方式。（吳建輝攝）

南投縣國姓鄉有一處機械草莓園，從事機械業的張有錦北漂多年，3年前返回國姓老家，與姊姊一起種草莓，利用自己的機械背景，測試各種草莓種植技術，還在現場養雞，打造友善農場，今年成功種出優質的草莓，吸引民眾前往，張有錦說，從品種、飼養環境、到土壤等等，前後投入3、400百萬實驗，終於苦盡甘來，也希望能為國姓草莓帶來全新的種植方式。

在台中開設節能科技公司的張有錦，專營水冷扇、環保空調、水濂牆等節能科技設備，在外打拼10餘年，3年前想起家鄉國姓鄉的發展，因此想利用自己的專長，利用水冷扇等設備來控制溫濕度，因此利用國姓盛產的草莓來做實驗。

張有錦說，他嘗試過傳統的種植、高架等種植方式，品種包括香水、美姬、豐香等，第一年全部失敗放水流，慢慢改良從病害、控制溫濕度、肥料等不同灌溉方式，防蟲網等；肥料的秘密在於農場搭建養雞場，餵養有機豆渣、益生菌等發酵，再用雞大便混合土壤發酵，形成無臭無味的天然肥料。

國姓鄉公所農經課長郭俊龍表示，因為氣候變遷問題，對草莓栽種的方式也要與時俱進，才能永續經營，因此農民也可以嘗試做一些改變，像是張姓農民做的有機種植與嘗試，就非常成功，一些相關設備其實政府也都有補助，民眾也能參考，國姓草莓也從現在到清明節前後都盛產，也歡迎民眾到國姓採草莓。