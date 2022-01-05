初上駕訓班時，總會因不熟悉與緊張鬧出不少笑話，一名駕訓班教練分享，日前帶到一名女學員準備開車上路，但女學員竟在繫安全帶的步驟就出包了，還錯把安全帶插入副駕駛座的插梢，讓他哭笑不得。

這名駕訓班教練在臉書社團《爆廢公社》發文，稱自己從未想過真的會遇上如此天兵的學員，某日他首次要帶一名女學員上路試駕，沒想到在進行上路前的檢查動作時，女學員疑似是太緊張，竟在繫安全帶時，把安全帶錯插進副駕駛座的插梢。

女學員突如其來的舉動直接嚇壞教練，目睹一切的教練也暗自在心中懷疑「這麼快帶上路是對的嗎？」還自嘲寫下，「教練錯了，沒教你不能亂插別人的……」

女學員把自己的安全帶插進副駕駛座的「洞」，讓教練不知道如何是好。（翻攝自臉書社團《爆廢公社》）

原PO也貼出女學員「插錯洞」的照片，文章才發布8小時，截至發稿時間為止已吸引1.3萬人按讚，不少網友留言調侃，「你就插她的啊！」、「考試就 扣100分 謝謝 結束下次補考」、「你還不懂意思」、「這種別給過 麻煩了」、「你被硬上了」、「可以不要讓他出門嗎」。

實際上，公路總局自2017年起規定，小型車場外路考分為7大項目，包括：上車前未查看四周車輛、未繫安全帶、未依規定顯示方向燈等等，而合格分數為70分，但任一項出錯都需扣32分，意即只要有一項失誤就無法通過路考。