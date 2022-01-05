第19屆SBL超級籃球聯賽進入第2周賽事，台灣銀行靠謝宗融在進攻及防守的出色表現，兩場平均 13.5 分、搶下13個籃板，對璞園戰還有4抄截、4阻攻，在球隊開季連敗後，幫助球隊順利連續擊敗裕隆及璞園，取得2連勝佳績，優異表現也讓謝宗融獲選為單周最佳球員。

對於拿下第2周最佳球員，謝宗融表示，「很開心獲得肯定，由於前幾場比賽全隊打的有些綁手綁腳，不過縱使經歷了2連敗，全隊還是保持著一樣的心態，持續做好球員的本分，並將平常練習的內容帶到比賽場上，持續做對的事情，才能搶下這兩場的勝利。」

面對今年各隊洋將挑戰，禁區壓力與去年不同，謝宗融提到，「雖然賽制改回雙洋將，但面對任何對手的心態都還是一樣，不管洋將或是本土，都會保持企圖心，持續挑戰。」

台銀總教練陳國維談到子弟兵的表現，「宗融一直都很努力，無論是球場上或者場下，希望今年賽季宗融能夠越來越穩定，持續的進步，幫助球隊以及隊友都能有更好的表現。」