物價連年飆高，麥當勞去年11月24日起調整部分產品價格，讓民眾超有感，有網友苦惱現在麥當勞該怎麼點才划算？貼文一出釣出內行人分享秘訣，可以善用甜心卡，購買2組甜心卡的餐點，只要98元就可享有8塊雞、小份薯條以及大杯可樂。

一名網友在PTT上發文表示，麥當勞29項產品漲價，年終推出的振興優惠券「A01」，6塊雞塊加1元多1件的優惠也結束了，原PO住在新竹市，因為新竹號稱美食沙漠，「不吃麥當勞很難活下去」，所以原PO想盡辦法也要知道，現在的麥當勞怎麼點才划算。

貼文引起網友熱烈討論，許多人紛紛提供麥當勞的省錢點餐方法，「2組甜心=8塊雞+小薯+大可=98元」、「1+1還有吧，來兩份」、「app抽買一送一」、「1+1點四個漢堡喝白開水」。

但是有許多網友認為，麥當勞漲價後就不吃了，而且食物的味道也變了，「已經放棄，變得太難吃app優惠變少，好處是他真的讓我減少吃速食」、「麥當勞又貴又難吃，寧願吃別家」、「現在怎麼點都虧錢啦，那什麼價格」、「改吃肯德基，真心推」。