《諸葛四郎─英雄的英雄》加入現代動畫奇幻色彩與意想不到的劇情發展。（牽猴子提供）

創下台灣漫畫高峰的本土英雄「諸葛四郎」今年春節將以全新3D動畫面貌躍上大銀幕，《諸葛四郎─英雄的英雄》監製葉佳龍從高薪的科技產業轉身投入電影，他堅持用3D製作並以新科技「動態捕捉技術」，替四郎、真平等漫畫中的經典角色注入新生命。回想超過3年的動畫製作過程，葉佳龍仍覺得：「不敢相信我會做這件事情！」

電影今曝光最新幕後花絮，漫畫原著葉宏甲之子葉佳龍大膽邀請從未做過動畫長片的製作團隊加入，更創新挑戰以動態捕捉技術還原舞台劇演員幽默且靈活的肢體動作。動畫總監黃中軍坦言：「一開始會怕被機器取代的感覺，真的用動捕的時候，才發現有些東西是我用手key沒有辦法達到的。」後期導演莊永新更直說：「這會是一場災難！」由於製作團隊都沒做過動畫長片，莊永新認為彼此的默契變得十分重要，所有人同心協力產出1個屬於我們文化的東西，他直呼：「這個就是價值啊！」

《諸葛四郎─英雄的英雄》採用紙風車劇團的舞台劇文本，加入許多現代動畫奇幻色彩與意想不到的劇情發展，不僅小孩看完著迷不已，大人更是沈浸於童年回憶之中。葉佳龍表示，諸葛四郎是一部難得能讓老中青3代一起來看、一起討論劇情的電影，在電影上映前，特別於全台北中南舉辦近2千人次的親子場特映活動，邀請觀眾三代同堂進戲院一起笑、一起哭。

葉佳龍期待說：「假如祖孫3代們都喜愛《諸葛四郎─英雄的英雄》，就是對我父母親最好的交代！」活動一開放報名即秒殺額滿，更湧入超過6千名大小朋友熱情參與。電影1月28日上映。