彰化縣國中小教師甄試，不僅打破連年來開缺掛零，今年招考還將破百人，彰化縣教育處已經公告，新學年度起，每個班級人數調降1人，國小將增5班、國中增3班，代理教師編制多達901人納入一併檢討，創下最大幅度的教甄名額，流浪教師要重拾信心備戰了。

迎接新學年，彰化縣教育處大變革，過去編班國小每班29人、調降28人，國中30人、調降為29人，粗估國小將增加5個班級、國中增3班。教師編制國中、小各增加7名教師。教師人事經費增加1050萬元。

彰化國小已連3年、國中連6年沒辦理教師甄試，新學年班級數增加，不少人關心教甄名額，縣長王惠美日前參加校慶活動中，首度透露，國中、小加總將破百人，讓人當場都「哇！」出好大聲，流浪教師眼睛一亮，但錄取人數，還待主計室精準計算財政後，再正式公告。

首度破天荒將大幅釋出教甄名額，教育處表示，新生報到從去年已止跌回升，透過降低班級人數，編班得以再增加，但是總量管制學校如南郭國小等共12所國中小，則不允許增班，增加部分，主要還在徹底的檢討了解代理教師編制。

彰化縣編制內代理教師，國小多達661名、國中240名，根據「國民小學與國民中學班級編制與教職員額編制準則」，訂規定代理教師不得超過8％，目前彰化國中、小占比分別為10％和16％，代理教師有人只領10個月薪，且都少了1個月考核獎金，同工不同酬，形成校園階級被受詬病。

教師會也指出，等不到教甄，優秀代課教師也紛紛外流他縣市，多年訴求重視「教育現場人力供需」的失衡現狀，終於可望得到突破了。